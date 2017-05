Pollenallergie: Immer mehr Betroffene

Viele Menschen leiden derzeit an tränenden Augen und juckenden Nasen. Heuer rechnet man beim Pollenwarndienst mit einer sehr starken Belastung in Niederösterreich. Ende Mai hat die Hauptblüte der Gräser begonnen.

Die Situation ist 2017 für Allergiker belastend, weil viele Gräser zur selben Zeit blühen, erklärt Uwe Berger, Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes: „Zum Beispiel sind der Glatthafer und das Knäuelgras gleichzeitig in Blüte und werden dadurch Allergiker gleichzeitig belasten. Zusätzlich scheint es, dass durch die starken Niederschläge der letzten Wochen der Allergengehalt im Pollenkorn um einiges höher ist als normal. Aus dem Grund reagieren auch Patienten, die normalerweise gar keine Allergie haben, und berichten jetzt von juckenden Nasen und Halsschmerzen.“

Hut und Sonnenbrille schützen vor Pollen

Die feinen Pollenkörner setzen sich überall fest - in den Haaren, am Auto, auf der Kleidung. Der Experte empfiehlt daher, einen breitkrempigen Hut und schwarze, großflächige Sonnenbrillen zu tragen, damit die Augen so weit wie möglich abgedeckt ist. Natürlich helfen laut Berger auch Nasenöl, Luftreiniger sowie Pollenschutzgitter vor den Fenstern. Erste Abhilfe können auch Nasesprays und Augentropfen schaffen, ergänzt der Allgemeinmediziner Bernhard Fellerer aus St. Pölten: "Akut sind Antihistaminika sehr sinnvoll, die die Histaminausschüttung und damit die allergische Reaktion unterdrücken.

Entspannung ist erst Ende September zu erwarten

„Es gibt bei starken Allergenen eine Kortisontherapie. Auf lange Sicht ist es sinnvoll, dass man sich einmal austesten lässt, wogegen man genau allergisch ist“, sagt Fellerer. Studien zeigen, dass es durchschnittlich acht bis neun Jahre dauert, bis Betroffene zum Arzt gehen und eine Allergie festgestellt wird. Diese späte Diagnose kann Atemwegserkrankungen wie Asthma zur Folge haben. Entspannung ist laut Pollenwarndienst Ende September in Sicht, denn bis dahin fliegen die Pollen noch.

