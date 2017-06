Gesprächsthema: Mehr EU-Geld für die Regionen

Beim Treffen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist am Freitag Europa im Mittelpunkt gestanden. Es ging um EU-Föderungen für die Regionen, die neu verhandelt werden.

Knapp eine Stunde dauerte am Freitagvormittag das Arbeitsgespräch in St. Pölten. Van der Bellen und Mikl-Leitner sprachen sich für ein starkes gemeinsames Europa aus. Vor allem bei den anstehenden Verhandlungen für die Regionalförderung dürfe nicht eingespart werden, so Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner, „weil wir natürlich wissen, dass die budgetären Mittel in der Europäischen Union nicht mehr, sondern vor allem weniger werden. Sie werden insbesondere weniger wegen des ‚Brexit‘ und deshalb, weil natürlich mehr Investitionen in den Bereichen Sicherheit und Terrorbekämpfung notwendig sind, vor allem auch bei Integration und Migration.“

ORF/Gernot Rohrhofer

Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der den Wahlausgang in Großbritannien als „Ohrfeige für die Premierministerin“ bezeichnete, spielt vor allem die Wissenschaft in Niederösterreich eine wichtige Rolle. „Insofern, als man nicht genug betonen kann, dass sich hier in kürzester Zeit tatsächlich etwas entwickelt hat, was international wahrgenommen und absolut ernstgenommen wird", so der Bundespräsident. Niederösterreich habe sich vor allem in diesem Bereich gut positioniert.