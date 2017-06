Stellungsstraße der Hesserkaserne wird saniert

10.000 junge Männer werden pro Jahr in der Stellungsstraße der Hesserkaserne in St. Pölten auf ihre körperliche und psychische Tauglichkeit für das Bundesheer untersucht. Jetzt wird die Einrichtung erstmals seit den 70ern saniert.

Die Stellungsstraße besteht seit 1976. Seit damals werden dort die stellungspflichtigen Männer auf ihre Eignung untersucht. Das Gebäude wurde jedoch bis heute noch nie modernisiert. Das sei nun dringend notwendig, heißt es beim Militärkommando Niederösterreich. Investiert werden insgesamt 1,5 Millionen Euro.

Erstmals seit ihrem Bestehen wird die Stellungsstraße des Bundesheeres damit für zwei Monate geschlossen. Mit den Bauarbeiten soll im Juli begonnen werden. Im September sollen sie abgeschlossen sein. In dieser Zeit sei ohnehin keine Stellung vorgesehen gewesen, heißt es.

Künftig acht statt zehn Betten

Wer zur Stellung nach St. Pölten muss, wird in Zukunft in Achtbettzimmern, statt wie bisher in Zehnbettzimmern untergebracht. In erster Linie werden bei den Umbauarbeiten nämlich die Zimmer für die Stellungspflichtigen adaptiert. Unter anderem wird die Möblierung komplett erneuert.

