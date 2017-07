Rettungshund findet Vermissten im Weingarten

Ein Rettungshund hat am Donnerstag in der Nacht einen vermissten Pflegeheimbewohner in einem Weingarten in Bad Vöslau (Bezirk Baden) aufgespürt. Der 69-jährige Mann war bereits stark unterkühlt.

Die Polizei hatte am Abend die Suchaktion nach dem vermissten Pflegeheimbewohner gestartet, kurz vor Mitternacht wurden die Rettungshunde Niederösterreich hinzugezogen. Um 2.30 Uhr konnte Rettungshund Milow den Vermissten im Bereich der Weingärten aufspüren. „Zuerst konnte ich es gar nicht glauben. Milow stand vor der vermissten Person und bellte, bis ich hier war“, schilderte Hundeführerin Birgit Richter.

Rettungshunde NÖ

Nach der Erstversorgung durch die Hundeführer wurde der Vermisste dem Rettungsdienst übergeben und aus dem unwegsamen Gelände getragen. Der 69-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits stark unterkühlt.

Rettungshund Milow, ein vierjähriger Mischlingsrüde, wurde bereits im Welpenalter für die Suche nach vermissten Personen ausgebildet. Im Schnitt rückt er zu 50 Einsätzen pro Jahr aus, um verwirrte, erkrankte oder suizidgefährdete Personen zu suchen. Die Rettungshunde und ihre ehrenamtlichen Hundeführer sind rund um die Uhr einsatzbereit.

