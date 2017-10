Rheuma: Eine Krankheit mit vielen Gesichtern

Fast jeder vierte Niederösterreicher leidet an der Volkskrankheit Rheuma. 400 Krankheitsbilder lassen sich unter dem Begriff Rheuma zusammenfassen. Am Weltrheumatag am Donnerstag wird auf die Krankheit aufmerksam gemacht.

Frauen leiden drei Mal häufiger als Männer an rheumatischen Erkrankungen. Bei Rheuma denken viele zuerst an Gelenksschmerzen. Doch die Erkrankung hat viele Facetten. Unter Rheuma versteht man Hunderte verschiedene Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates. In Niederösterreich gibt es in St. Pölten und in Stockerau (Bezirk Korneuburg) Rheuma-Ambulanzen. Allein in Stockerau werden pro Jahr 7.500 Patientenkontakte verzeichnet.

ORF

Auf die Rehabilitation hat man sich in Baden spezialisiert. Die Rheuma-Liga Niederösterreich will über die Erkrankung informieren. Sie veranstaltet am 21. Oktober in St. Pölten einen Rheumatag. Mit dem Begriff Rheuma sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) alle mit Schmerzen oder Funktionsverlust einhergehenden Störungen des Bewegungsapparates und der Stützorgane wie Muskeln, Sehnen, Knochen, Gelenke oder Bänder gemeint. Wird Rheuma zu spät oder nicht erkannt und behandelt, kann das irreversible Schäden verursachen.

