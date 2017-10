„Abschiedsfest“ für Grüne abgesagt

Die von der FPÖ Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) geplante „Abschiedsfeier“ anlässlich des Ausscheidens der Grünen aus dem Parlament wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Veranstaltung hätte am Samstag stattfinden sollen.

„Aufgrund angekündigter massiver Proteste gegen unsere Veranstaltung sehen wir uns gezwungen, die Aktion zu beenden. Der Schutz unserer Bevölkerung geht vor, denn Gewalt darf nicht zum politischen Spielball linker Chaoten werden“, hieß es auf der Facebook-Seite der FPÖ Groß-Enzersdorf. Auch bei der Landespartei bestätigt FPÖ-Landesparteisekretär Christian Hafenecker, dass die Veranstaltung abgesagt wurde: „Wir sind aus Exekutivkreisen darauf hingewiesen worden, dass mit Ausschreitungen zu rechnen ist.“ Deshalb sei es zum Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Rücksprache mit der Landespartei zu der Entscheidung gekommen, das „Abschiedsfest“ abzusagen.

Die FPÖ hatte vergangene Woche zur einer „Abschiedsfeier“ anlässlich des Ausscheidens der Grünen aus dem Parlament eingeladen – mehr dazu in Aufregung über „Abschiedsfest“ für Grüne (noe.ORF.at; 27.10.2017). „Wenn man weiß, wie linke Proteste aussehen – siehe Akademikerball –, dann weiß man, dass man die Teilnehmer vor gewaltsamen Ausschreitungen schützen muss“, so Hafenecker gegenüber noe.ORF.at. Ein weiterer Faktor seien die Koalitionsgespräche von FPÖ und ÖVP, die derzeit in Wien stattfinden. Eine „Generalprobe einer Demonstration gegen eine mögliche schwarz-blaue Regierung“ wolle man verhindern, heißt es bei der FPÖ.

Grüne Liste am Frischemarkt

„Solche Aktionen haben in der Politik einfach nichts verloren“, heißt es auf der Facebook-Seite der grünen Liste „Wir Bürger“, die angekündigt hatte, am Frischemarkt auf die Menschen zuzugehen. Nach eigenen Angaben hat die Liste aufgezeigt, „was wir in Groß-Enzersdorf seit 1995 bewirkt haben, und dass wir - auch nach dem bedauerlichen Ausscheiden der Grünen aus dem Parlament - weiter mit vollem Elan für unsere Gemeinde arbeiten werden“.

Links: