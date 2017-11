Bio-Schweinefleisch nur selten am Teller

38,2 Kilogramm Schweinefleisch isst der Österreicher pro Jahr. Bio-Schweinefleisch kommt dabei nur selten auf den Teller. Von den etwa 5.100 Schweinebetrieben in Niederösterreich sind nur knapp 700 als Bio-Betriebe zertifiziert.

Etwa 36.500 Bio-Schweine leben derzeit in Niederösterreich. Um als Bio-Schweinebetrieb zu gelten, müssen Landwirte besondere Anforderungen in den Bereichen Stallbau, Fütterung und Haltung erfüllen. Den Tieren muss ausreichend Auslauf und Liegefläche zur Verfügung stehen, gefüttert werden nahezu ausschließlich biologische Futtermittel. Derzeit sind nur etwa 14 Prozent aller Schweinebetreibe in Niederösterreich als „Bio“ zertifiziert.

ORF/Gernot Rohrhofer

Umstieg auf Bio-Landwirtschaft schwierig

Zwar wächst die Zahl der Bio-Schweinebetriebe langsam in Niederösterreich, für viele Landwirte gestaltet sich der Umstieg von der herkömmlichen Schweinehaltung auf die Bio-Landwirtschaft aber schwierig. Besonders die Forderung nach genügend Auslauf und Platz stellt viele Bauern vor ein Problem. Dazu kommt, dass die Nachfrage nach Bio-Schweinefleisch unter den Konsumenten überschaubar ist.

Bio-Produkte liegen zwar im Trend, doch nur 2,2 Prozent des jährlichen Schweinefleischkonsums stammen aus biologischer Landwirtschaft. Ein Grund dafür könnte der relativ hohe Preisunterschied sein: Während man im Discounthandel einen Kilo Schweinefleisch um 6,99 Euro bekommt, bezahlt man beim Biobauernhof doppelt so viel und mehr für die gleiche Menge. Zum Vergleich: Bei gekauften Eiern liegt der Bioanteil bei 20 Prozent, bei Milch bei 15 Prozent.

Seit 2005 hat sich die Zahl der Schweinebetriebe in Niederösterreich nahezu halbiert – der Trend ist in ganz Österreich zu verfolgen. Viele Bauern geben ihren Hof auf, weil ihnen ein Nachfolger fehlt oder der Umstieg auf die Bio-Landwirtschaft nicht funktioniert. Der Schweinebestand ist dennoch nicht gesunken - ein einzelner Landwirt hält heute knapp dreimal so viele Tiere wie damals.

Schweinefleisch ist Favorit in Österreich

Ob Schweinebraten oder Wiener Schnitzel – kein anderes Fleisch landete vergangenes Jahr bei den Österreichern so oft auf dem Teller wie das Schwein. Das geht aus einer neu veröffentlichten Studie der Statistik Austria hervor.

APA/Guenter R. Artinger

38,2 Kilogramm Schweinefleisch isst der Österreicher im Durchschnitt pro Jahr. Das Schwein ist somit eindeutig der Spitzenreiter, gefolgt vom Geflügel mit einem jährlichen Verzehr von 12,8 Kilogramm. Auf dem dritten Platz liegen Rind- und Kalbsfleisch mit 12 Kilogramm. An letzter Stelle befinden sich Schaf und Ziege mit 0,8 Kilogramm.

