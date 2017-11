Lichtenau: Brände hängen nicht zusammen

Nach zwei Bränden in Lichtenau (Bezirk Krems) am Wochenende war die Polizei am Montag mit der Klärung der Ursachen beschäftigt. Es gebe „keinen offensichtlichen Zusammenhang“, hieß es seitens des Landeskriminalamtes.

Samstagfrüh hatte nach Feuerwehrangaben in der Katastralgemeinde Großreinprechts ein Schuppen gebrannt. Der Auslöser des Unglücks soll noch am Montag geklärt werden, sagte Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt gegenüber noe.ORF.at. Bei dem Brand war ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Mannschaften wurden von Kameraden aus dem Bezirk Zwettl unterstützt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

BFK-Krems / Manfred Wimmer

Am Sonntagnachmittag brach in wenigen Kilometern Entfernung im Ortsteil Jeitendorf in einem Stall ein Feuer aus. Laut Rosenbaum dürfte der Brand von einer Hackschnitzelanlage ausgegangen sein. 60 Rinder wurden von den Einsatzkräften gerettet. Personen kamen nicht zu Schaden. Etwa 140 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie hoch der bei den beiden Großbränden entstandene Sachschaden ist, war am Montag noch nicht bekannt.

