Neue Pläne für Scheibbser „Schandfleck“

Die scheinbar unendliche Geschichte rund um das alte Hotel Hofmarcher in Scheibbs dürfte nun doch ein Ende finden. Der langjährige „Schandfleck“ soll einem Neubau mit Wohnungen, Geschäften, Hotel und Gastronomie weichen.

Der Zahn der Zeit hat in den letzten Jahren an dem Traditionshotel Hofmarcher mitten im Scheibbser Stadtzentrum Spuren hinterlassen. Die Fassade ist bereits teilweise abgebröckelt. Als „Schandfleck“ bezeichnet eine Passantin beim Lokalaugenschein von noe.ORF.at das Gebäude, es sei „höchste Zeit, dass etwas gemacht wird.“

Die Top3 BauplanungsGmbH hatte am 22. Dezember die Kaufoption gezogen, die die Stadtgemeinde im Mai ausgestellt hatte, im September das erste Mal ausgelaufen und schließlich bis Ende Dezember verlängert worden war, wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ (Ausgabe Erlauftal) berichteten. Der Kaufvertrag für das alte Hotel Hofmarcher inklusive dem angrenzenden Hudl-Haus belief sich auf 250.000 Euro. Die Stadt gebe das Areal somit um denselben Betrag weiter, um den sie es selbst gekauft hatte, so Bürgermeisterin Christine Dünwald (ÖVP).

Altes Hotel wird im Frühjahr abgerissen

Die drei Geschäftsführer der Top3 BauplanungsGmbH - Martin Potzmader, Günter Klomüller und Leopold Graf - haben mit der 1.511 Quadratmeter großen Liegenschaft große Pläne. Das alte Hotelgebäude soll noch im Frühjahr 2018 abgerissen werden und einem viergeschoßigen Neubau samt Tiefgarage weichen. In den nächsten beiden Jahren soll ein Gebäude für Wohnungen, Büros, Geschäfte sowie Hotel- und Gastronomiebereich entstehen. Die Suche nach einem passenden Gastronomen läuft derzeit.

„Wir stellen uns vor, dass von Frühstück über Mittagsmenü und Abendkarte alles angeboten werden soll, also ein Vollgastronomie sieben Tage die Woche“, sagt Leopold Graf von der Top3 BauplanungsGmbH. Der neue Gastronom soll auch den Hotelbetrieb mit 18 Betten führen sowie das benachbarte Kulturportal in Scheibbs bewirtschaften, in dem derzeit 100 Veranstaltungen pro Jahr stattfinden. Als „Zuckerl“ bezeichnet Graf die Terrasse des Neubaus, die in Richtung Erlauf ausgerichtet sein wird.

Bürgermeisterin: „Das wird ein Herzeigeprojekt“

„Wir sind froh, wenn am prominentesten Platz von Scheibbs jetzt etwas passiert, wo ich mir denke, dass alle davon profitieren“, sagt Bürgermeisterin Dünwald, der die Erleichterung anzumerken ist. „Das ist das, was wir immer wollten. Eine Gastronomie mit Terrasse zur Erlauf, das ist im ganzen Erlauftal einzigartig und wird ein Herzeigeprojekt“, so Dünwald.

Das alte Hotel Hofmarcher hat eine alles andere als rühmliche Geschichte hinter sich. 2011 hatte die Stadtgemeinde das erste Mal ein Kaufangebot für die Liegenschaft gelegt, allerdings das Nachsehen gegenüber einer Immobilienfirma, die es schließlich an einen russischen Geschäftsmann weiterverkaufte. Dieser hatte große Pläne: Von einem Vier-Sterne-Hotel samt Wellnessbereich und Skylounge war die Rede, tatsächlich blieb es aber still im und rund um das Hotel.

2015 tauchte das Hotel plötzlich auf der Internetplattform willhaben.at auf - mehr dazu in Scheibbs: Hotelverkauf überrascht Gemeinde. Der Verkaufspreis betrug zunächst 1,2 Millionen Euro, wurde später auf 700.000 Euro und 260.000 Euro verringert. Die Stadtgemeinde Scheibbs bot - ein zweites Mal - für das Hotel, und erhielt im Frühjahr 2016 den Zuschlag, um es nun per Ende 2017 an die Top3 BauplanungsGmbH weiterzuverkaufen.

Dass es nach dem Flop mit dem russischen Investor ein Déja-vu mit dem neuen Käufer geben könnte, schließt Bürgermeisterin Dünwald aus. „Wenn das ein Scheibbser macht, weiß er genau, worum es geht und wie emotional dieses Thema behaftet ist.“

Thomas Koppensteiner, noe.ORF.at