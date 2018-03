Entnahmen: Bisher 19 Fischotter getötet

Laut Teichwirteverband sind in Niederösterreich in den vergangenen Monaten 19 Fischotter getötet worden. Trotz der Kritik von Tierschutzorganisationen hatte das Land im April 2017 die Entnahmen erlaubt.

Die Zahl der Fischotter stieg in Niederösterreich in den vergangenen Jahren. Um die Fischbestände zu schützen und das natürliche Gleichgewicht zu wahren, genehmigte das Land die Entnahme von 40 Tieren - mehr dazu in Land NÖ erlaubt Tötung von 40 Fischottern (noe.ORF.at; 24.2.2017). Tierschutzorganisationen wie Vier Pfoten kritisierten den Schritt heftig - mehr dazu in Fischotter: NGOs überlegen rechtliche Schritte (noe.ORF.at; 3.4.2017).

Laut Land wurde die Hälfte der erlaubten Tiere bereits getötet. Die Fischotter werden entweder geschossen oder mit Fallen gefangen, wobei die Weibchen wieder freigelassen und die Männchen getötet werden. Das Entnahmeprogramm werde wissenschaftlich begleitet und evaluiert, heißt es vom Land. Die Maßnahmen seien notwendig, um gefährdete Tierarten wie die Flussperlmuschel zu schützen.

Experten: Otter nehmen weiter zu

Ob sich die Entnahmen bereits positiv auf die Fischbestände im Waldviertel auswirken, lässt sich laut Teichwirteverband erst im Frühjahr beurteilen. Laut Experten dürfte die Gesamtpopulation der Fischotter trotz des Entnahmeprogramms weiter steigen, heißt es beim Land.

