Alkohol-Kontrollen: 21 Führerscheinabnahmen

Im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktaktion auf Niederösterreichs Straßen hat die Polizei in der Nacht auf Freitag insgesamt 4.155 Alkoholtests durchgeführt. Resümee: 21 Führerscheine wurden abgenommen.

Die Polizei ist mehrfach im Jahr mit Schwerpunktaktionen in ganz Niederösterreich im Einsatz. Allein bei diesen Kontrollen wurden in den letzten acht Jahren fast 140.000 Alkoholtests und Drogenvortests durchgeführt. Die Beamten zeigten 2.240 Personen nach der Straßenverkehrsordnung oder dem Führerscheingesetz an.

In der Nacht auf Freitag führten Beamte 4.155 Alkohol- und Drogenvortests durch. „Diese Nacht fügt sich in unsere Erfahrungswerte der letzten Jahre ein. Es ist leicht rückläufig, Gott sei Dank, aber es sind doch immerhin letzte Nacht 69 Lenker alkoholbeeinträchtigt gewesen“, sagte Ferdinand Zuser, Leiter der Landesverkehrsabteilung, gegenüber noe.ORF.at.

Polizei mit Drogenvortests im Einsatz

2010 waren es laut Statistik noch weit mehr als 6.000 Lenker, die bei solchen Schwerpunktkontrollen alkoholbeeinträchtigt angehalten worden sind. Im Jahresschnitt sind es mittlerweile rund 4.800 Lenker. „Das ist zwar positiv gesehen ein Rückgang, aber wenn man das in absoluten Zahlen betrachtet, 4.800 alkoholisierte Lenker, die auf unserem Straßennetz unterwegs waren, ist das doch bedenklich“, so Zuser.

Die Zahlen der Polizei zeigen, dass die Fälle von Suchtmittelanzeigen zunehmen. Während in den vergangenen Jahren keine Lenker unter Suchtmitteleinfluss angehalten wurden, waren es dieses Mal vier Personen. Seit knapp einem Jahr ist die Polizei mit den Drogenvortests im Einsatz. Diese Geräte sind derzeit noch in der praktischen Erprobung.

„Was wir für unseren Bereich sagen können, dass hier diese Thematik entsprechend bearbeitet wird und, dass uns die Anfallszahlen sagen, ja hier besteht ein Bedarf, die Kontrolltätigkeit zu intensivieren“, sagte der Leiter der Landesverkehrsabteilung. Auch zu Ostern wird die niederösterreichische Polizei ihre Schwerpunktkontrollen fortsetzen.

