Schwechat: Grünes Licht für dritte Piste

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat grünes Licht für den Bau einer dritten Piste auf dem Flughafen Wien-Schwechat gegeben. Die Entscheidung sei dem Flughafen bereits zugestellt worden, so der Vorstand gegenüber noe.ORF.at.

Der jahrelange Rechtsstreit über die dritte Piste ist seit Mittwoch um eine Facette reicher. Das BVwG musste in der Causa gemäß der Rechtsanschauung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) neu entscheiden. Dem vorangegangen war ein Urteil des VfGH, mit dem ein zuvor ausgestellter negativer Bescheid des BVwG aufgehoben wurde. In einer neuerlichen Entscheidung gab es nun grünes Licht für den Bau.

Causa beschäftigt Gerichte schon länger

Das BVwG hatte den Antrag auf Errichtung und Betrieb der dritten Piste damals aus Gründen des Klimaschutzes abgewiesen - mehr dazu in Flughafen: Dritte Piste darf nicht gebaut werden (noe.ORF.at; 9.2.2017). Die Ablehnung sorgte damals für breite Kritik der damaligen SPÖ-ÖVP-Regierung sowie der Miteigentümer des Flughafens, der Länder Niederösterreich und Wien, und von Wirtschaftsvertretern. Die Grünen und Umweltschutzorganisationen begrüßten hingegen den Stopp mit Verweis auf die Klimaziele von Paris, zu denen sich auch Österreich bekannt hatte.

Die Flughafen Wien AG und das Land Niederösterreich erhoben anschließend gegen die Entscheidung des BVwG Einspruch beim VfGH und bekamen recht. Der VfGH wiederum begründete die Aufhebung des Bescheides damit, dass die Ablehnung der dritten Piste durch das Bundesverwaltungsgericht falsch und zum Teil willkürlich gewesen sei. In der Folge wurde das BVwG damit beauftragt, die Sachlage nochmals zu prüfen, was nun das grüne Licht für die dritte Piste zur Folge hatte.

Land Niederösterreich und Flughafen erfreut

Mit der neuen Entscheidung setzten sich Flughafen und Land vorerst durch. „Damit wird ein zukunftsweisender Schritt zur Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Österreich gesetzt und dem Luftfahrtstandort Wien eine attraktive Wachstumsperspektive gegeben“, hieß es in einer ersten Stellungnahme des Flughafens.

Ebenso erfreut zeigte sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). In einer Aussendung sprach sie von einem „guten Tag für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich und der gesamten Republik“. „Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes zur dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat ermöglicht neue Perspektiven für zusätzliche Arbeitsplätze und Wachstum in einer dynamisch wachsenden Region“, so Mikl-Leitner.

Baubeginn nicht in Sicht

Theoretisch könnte sofort mit dem Bau begonnen werden. Allerdings betonen sowohl das Land als auch der Flughafen, dass man abwarten möchte, ob Beschwerden bei den Höchstgerichten eingebracht werden. Die Flughafen Wien AG verweist diesbezüglich neuerlich darauf, dass man Rechtssicherheit wolle, bevor mit einem Bau begonnen wird.

Dazu hieß es wörtlich in einer Aussendung des Flughafens: „Die im Erkenntnis enthaltenen umfangreichen Auflagen müssen nun auf ihre sachliche und rechtliche Grundlage geprüft werden. Abzuwarten gilt es auch, ob Projektgegner gegen diese Entscheidung die Höchstgerichte anrufen, die Frist dafür beträgt sechs Wochen. Davon hängt auch ab, wie sich der weitere Zeitplan für das Projekt gestalten wird, jedenfalls ist ein Realisierungsbeschluss erst möglich, wenn endgültige Rechtssicherheit besteht.“

Die Gegner der dritten Piste hatten jedenfalls schon in der Vergangenheit klargestellt, dass sie sich nicht so leicht geschlagen geben werden, falls das BVwG nicht in ihrem Sinne entscheidet. Einsprüche gegen die Entscheidung gelten daher als wahrscheinlich - somit dürfte auch der Bau der dritten Piste noch länger auf sich warten lassen.

Links: