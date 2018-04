A4: Verkehrsbehinderungen wegen Sanierung

Freitagabend beginnen auf der Ostautobahn (A4) zwischen Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) und der Simmeringer Haide Sanierungsarbeiten. Dadurch kommt es auf einzelnen Abschnitten zu Verkehrsbehinderungen.

Die umfangreichsten Bauarbeiten werden zwischen dem Knoten Schwechat und der Simmeringer Haide in Fahrtrichtung Wien durchgeführt. Dort wird auf einer Strecke von etwa vier Kilometern eine neue Asphaltdecke aufgebracht.

Behinderungen an vier Wochenenden

Die Arbeiten im ersten Abschnitt der Strecke beginnen am Freitag um 20.00 Uhr und sollen am Sonntag um 15.00 beendet sein. Um die gesamte Strecke zu sanieren, wird es zu dieser Sperre an drei weiteren Wochenenden kommen. In den einzelnen Bauabschnitten wird nur eine Spur befahrbar sein. Die ASFINAG empfiehlt die Baustelle über die Wiener Außenring Schnellstraße (S1), die Südautobahn (A2) und die Südosttangente zu umfahren.

Zu weiteren Verkehrsbehinderungen wird es bei der Auffahrt auf die A4 bei der Simmeringer Haide Richtung Ungarn kommen. Dort wird auf einer Strecke von einem Kilometer die Betondecke saniert. Der Pannenstreifen und eine Fahrspur wird von Samstag ab 20.00 Uhr bis Montag den 9. April bis 5.00 Uhr früh gesperrt sein.

Links: