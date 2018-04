Südautobahn: Pkw mit 212 km/h unterwegs

Auf der Südautobahn (A2) war am Donnerstag in der Früh ein Autofahrer viel zu schnell unterwegs. Das Fahrzeug wurde im Bezirk Neunkirchen mit einer Geschwindigkeit von 212 km/h gemessen. Der Lenker wurde angezeigt.

Der Lenker überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 82 km/h, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mit. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Warth hatten in den frühen Morgenstunden Tempokontrollen auf der Richtungsfahrbahn Wien durchgeführt.

Der Pkw mit Grazer Kennzeichen wurde gegen 4.10 Uhr im Gemeindegebiet von Breitenau registriert. Die Polizei erstattete Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen. Der oder die Lenkerin muss neben einer Geldbuße mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

