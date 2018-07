Ungewöhnliche Beute: 88 Solarpaneele gestohlen

In Loosdorf (Bezirk Melk) haben unbekannte Täter ein erst vor kurzem montiertes Solardach gestohlen. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Freitag, als er die Anlage in Betrieb nehmen wollte.

Die 88 Solarpaneele am Hallendach eines Loosdorfer Unternehmens waren zum Zeitpunkt des Diebstahls erst seit drei Wochen am Dach und noch nicht einmal angeschlossen. „Ich stieg auf das Dach, um alles für die Inbetriebnahme vorzubereiten und noch ein paar Kabel zur Seite zu räumen“, erzählt Thomas Spitzer gegenüber noe.ORF.at. Dabei entdeckte er, dass sämtliche Paneele fehlten.

zurück von weiter

Solarpaneele fachmännisch demontiert

Laut Spitzer entwendeten die Täter offenbar in der Nacht auf Donnerstag die Solaranlage. Das Firmengelände liegt außerhalb des Ortskerns, der Bewegungsmelder wurde bei dem Coup nach Angaben des Jungunternehmers absichtlich entfernt. Die Polizei spricht von mehreren Tätern. Diese demontierten nach Angaben der Beamten die Solarpaneele fachmännisch und transportierten diese ab. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Erst Ende April waren 164 Solarpaneele mit einem Gesamtgewicht von drei Tonnen aus einem Photovoltaik-Energiepark in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) gestohlen worden. Von einer Häufung diesbezüglicher Straftaten könne man aber nicht sprechen, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Link: