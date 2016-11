Benjamin Raich wirbt fürs Blutspenden

Am Donnerstag startet in Niederösterreich die Jugend-Blutspendeaktion „lifesaver“. Testimonial der Kampagne ist Ex-Skirennläufer Benjamin Raich. Bis 19. Dezember finden landesweit 159 Blutspendeaktionen statt.

Die Aktion der Landeskliniken-Holding, der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes und der Jugendinfo 1424 richtet sich vor allem an neue Spender im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. 71.000 Niederösterreicher gehen Blutspenden, so Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich.

Das seien 3,6 Prozent der Bevölkerung zwischen 18 und 70 Jahren. Im Jahr 2015 gab es in Niederösterreich einen Bedarf von etwa 55.000 Blutkonserven für die Behandlung der Patienten in den Spitälern. Aufgrund von Grippewellen und Erkältungen könne es auch im Winter zu Engpässen kommen, warnte Schmoll bei einem Pressegespräch am Mittwoch in St. Pölten.

„Blutspenden ist kein großer Aufwand“, sagte Benjamin Raich, der es als Aufgabe der Gesellschaft bezeichnete, den einzelnen mit Blutkonserven zu unterstützen. Als Sportler sei man mit Verletzungen und Unfällen konfrontiert, da lerne man Blutspenden zu schätzen, erklärte er.

Alle 80 Sekunden wird eine Blutkonserve benötigt

„Alle 80 Sekunden braucht jemand in Österreich eine Blutkonserve. Blut ist immer noch das wichtigste Medikament und ist bis heute nicht künstlich herstellbar“, erklärte der für die Landeskliniken zuständige Landesrat Karl Wilfing (ÖVP). Gewährleistet werde die Blutversorgung in Niederösterreich durch die Blutbank Universitätsklinikum St. Pölten, durch die Blutbank Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf sowie durch die Blutspendezentrale des Roten Kreuzes für Niederösterreich, Wien und dem Burgenland, so Wilfing.

Bei der ersten Auflage der Aktion im Sommer 2015 wurden 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt, davon 3.100 unter 30 Jahren. Angesichts von 750 Erstspendern im Rahmen der Vorjahreskampagne sah Wilfing noch „Luft nach oben“. Die Aktion unter dem Motto „#lifesaver_noe - Sei ein Engel - Spende Blut!“ soll auch in Sozialen Medien verbreitet werden, erklärte der Landesrat.

