Darüber hat man im Jahr 2016 geredet

Was waren die Themen des Jahres 2016? Johanna Mikl-Leitner kehrt zurück, Dominic Thiems Karriere geht nach oben, man freut sich über eine gute Weinernte - und die Autokennzeichen mit WU sind Geschichte.

Das war der Jänner 2016

Präsidentenwahl: Pröll tritt nicht an: Seit vielen Wochen ist Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) in der Öffentlichkeit und in Kreisen seiner Partei als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl gehandelt worden. Doch er tritt nicht an, sagte ÖVP-Chef Mitterlehner in der ZIB2 am 7. Jänner - mehr dazu lesen Sie hier.

Zielpunkt: 34 Filialen schließen: Am 2. Jänner schlossen österreichweit 112 Filialen der insolventen Supermarktkette Zielpunkt. Für sie wurde in den vergangenen Wochen kein Käufer gefunden. 1.250 Beschäftigte verlieren damit ihren Job, 340 in Niederösterreich - mehr dazu lesen Sie hier.

Das Auto spielt immer eine Hauptrolle Der Karikaturist Gustav Peichl und Museumschef Gottfried Gusenbauer erklären, warum das Auto für die Menschen so wichtig ist.

Karikaturmuseum zeigt „Kult auf vier Rädern“: Das Jahr 1886 gilt als das Geburtsjahr des modernen Automobils. Anlässlich des 130. Geburtstages des Autos ist im Karikaturmuseum Krems eine Ausstellung mit dem Titel „Kult auf vier Rädern“ zu sehen - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der Februar 2016

Thiem erreicht in Acapulco ersten ATP-500-Titel: Am 27. Februar war es so weit: Der Lichtenwörther Tennis-Profi Dominic Thiem vollendete seine sensationelle Lateinamerika-Tournee mit seinem jeweils ersten Hartplatz- und ATP-500-Turniersieg in Acapulco - mehr dazu lesen Sie hier.

Klosterneuburg sucht seine Identität: In Klosterneuburg wollen viele nicht akzeptieren, dass die Stadt ab 2017 zum Bezirk Tulln gehören soll. Zwar ist bis zur Auflösung des Bezirkes Wien-Umgebung noch ein wenig Zeit, doch es gibt schon jetzt ausgiebige Diskussionen - mehr dazu lesen Sie hier.

Dramatische Rettung von 39 Skifahrern Die Bergrettung setzte auch Hubschrauber ein, um die Skisportler möglichst schnell aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Gemeindealpe: 39 Skifahrer saßen auf Lift fest: In Mitterbach (Bezirk Lilienfeld) ist am 12. Februar die Vierer-Sesselbahn auf die Gemeindealpe nach einem technischen Defekt stillgestanden. 39 Skifahrer saßen auf dem Lift fest, konnten aber rasch gerettet werden - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der März 2016

Finanzausgleich: Sobotka für mehr Zuteilungen: Vor der ersten großen Verhandlungsrunde zum Finanzausgleich hat sich Niederösterreich positioniert. Finanzlandesrat Wolfgang Sobotka (ÖVP) pochte darauf, dass seinem Land künftig mehr Ertragsanteile zukommen müssten - mehr dazu lesen Sie hier.

A 21 nach Schneechaos stundenlang gesperrt: Starker Schneefall hat am 15. März auf der Wiener Außenringautobahn (A 21) ein Verkehrschaos ausgelöst. Wegen mehrerer hängengebliebener Lkws war die Autobahn in Richtung Wien vier Stunden lang gesperrt - mehr dazu lesen Sie hier.

Das Jahrzehnt der Revolte Wie kam es in den 70er-Jahren zu dem gesellschaftlichen Aufbruch - und was ist heute von den Visionen von gestern geblieben.

Startschuss für Zeitreise in die 70er: „Die 70er - Damals war Zukunft“ lautet der Titel einer neuen Ausstellung auf der Schallaburg (Bezirk Melk), die am 18. März eröffnet worden ist. Die Schau zeigt ein Jahrzehnt, in dem sich die Gesellschaft stark veränderte - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der April 2016

Mikl-Leitner mit breiter Mehrheit gewählt: Am 21. April wurde Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurde vom niederösterreichischen Landtag mit 50 von 54 Stimmen zur Landeshauptmann-Stellvertreterin gewählt. Sie werde das Amt mit Respekt antreten, sagte sie nach der Wahl - mehr dazu lesen Sie hier.

„Die schönste Aufgabe liegt vor mir“ Die 52-Jährige betonte in ihrer ersten Rede den emotionalen Faktor ihrer Rückkehr, genau fünf Jahre nach ihrem Wechsel ins Innenministerium.

St. Pölten: SPÖ baut „Absolute“ aus: Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten hat am 17. April die SPÖ unter Spitzenkandidat und Bürgermeister Matthias Stadler ihre absolute Mehrheit ausgebaut. ÖVP und Grüne verloren. Die FPÖ legte an Stimmen zu - mehr dazu lesen Sie hier.

Große Frostschäden bei Wein und Steinobst: Das zum Teil winterliche Wetter hat Ende April in Niederösterreich erstmals seit Jahren zu landesweiten Frostschäden geführt. Betroffen sind vor allem Wein und Steinobst. Österreichweit dürfte der Schaden bei mehr als 200 Millionen Euro liegen - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der Mai 2016

Kaserne Horn wird nicht geschlossen:: Die Radetzky-Kaserne in Horn wird definitiv nicht geschlossen, das gaben am 9. Mai Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) bekannt. Die Kaserne in Melk soll zudem ausgebaut werden - mehr dazu lesen Sie hier.

St. Pölten machte Aufstieg mit 3:0-Sieg perfekt: Der SKN St. Pölten hat am 20. Mai den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga fixiert. Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt setzte sich im Niederösterreich-Duell in Wr. Neustadt mit 3:0 (0:0) durch - mehr dazu lesen Sie hier.

Seit 1994 erstmals wieder in der Bundesliga St. Pölten ist erstmals seit 1994 wieder im Oberhaus vertreten. Alle freuen sich: Trainer, Sportdirektor, Kapitän, Masseur und Spieler.

„Bädersterben“ in den Gemeinden: Zahlen gibt es nicht, den Trend bestätigen aber Experten: Immer öfter müssen Gemeinden ihre Bäder schließen, weil diese nicht mehr finanzierbar sind. Viele Bäder sind sanierungsfällig, dazu fehlt aber das Geld - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der Juni 2016

Europa-Forum diskutiert über offene Grenzen: Zu einer kontroversiellen Diskussion ist es am zweiten Tag (12. Juni) beim Europa-Forum Wachau gekommen. Alle Redner kritisierten die EU, bezeichneten sie aber als alternativlos. Vaclav Klaus, Tschechiens Staatspräsident a.D., war anderer Ansicht - mehr dazu lesen Sie hier.

Karikaturist Manfred Deix gestorben: Der in St. Pölten geborene Zeichner, Buchautor und Karikaturist Manfred Deix ist am 25. Juni gestorben. „Karikatur ohne Bissigkeit, Drastik und Schärfe ergibt für mich keinen Sinn“: Das war das Credo von Manfred Deix - mehr dazu lesen Sie hier.

Große Trauer über einen großen Karikaturisten Seine gezeichneten Zeitkommentare machten ihn beim Publikum populär, der österreichischen Seele verlieh er erschreckend genau Ausdruck.

Von Schlafzimmerdecke fast erschlagen: In Hörfarth (Bezirk Krems) ist am 23. Juni ein Mann von seiner herabgestürzten Schlafzimmerdecke getroffen worden. Als er aufwachte, lagen Teile der Decke auf ihm, er hatte Glück und wurde nur leicht verletzt - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der Juli 2016

50 Schüler unter Schranken über Gleise gelotst: Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Gemeingefährdung: Drei Begleitpersonen sollen auf dem Bahnhof in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) eine Gruppe von 50 Kindern bei geschlossenen Schranken über die Gleise gelotst haben - mehr dazu lesen Sie hier.

Zweiter Einsatz für syrischen Wasserretter: Am Ratzersdorfer See in St. Pölten bewahrte Anfang Juli ein Wasserretter aus Syrien zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit einen Badegast vor dem Ertrinken. Bereits zwei Tage zuvor rettete der Mann einen 15-Jährigen aus dem Wasser - mehr dazu lesen Sie hier.

Junger Syrer rettet zwei Menschen Der 17-jährige Lebensretter wohnt erst seit einem Jahr in Österreich. Im Juli sorgt er wochentags für die Sicherheit am Ratzersdorfer See.

1.200 Feuerwehrleute erneut im Unwettereinsatz: In den Bezirken Melk und St. Pölten hat es zu Monatsende bereits zum zweiten Mal in einer Woche schwere Unwetter gegeben. Die Feuerwehren rückten zu fast 180 Einsätzen aus. 1.200 Feuerwehrleute waren stundenlang im Großeinsatz - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der August 2016

Sonnenschein und Rap am Frequency: Der Festivalmotor in St. Pölten beginnt langsam zu laufen. Eine undankbare Aufgabe am ersten Tag des FM4-Frequencys hatte die Vorarlberger Indie-Hoffnung Mimo. Die Gruppe musste den Opener auf der Hauptbühne, der Space Stage, geben - mehr dazu lesen Sie hier.

Das Leben ist ein Festival Strahlenden Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen gab es beim 16. Frequency-Festival in St. Pölten, das extrem ruhig abgelaufen ist.

Schweiz kauft heimische Schlachtrinder: Für die heimischen Rinderbauern hat sich kurzfristig ein neuer Absatzmarkt aufgetan. In der Schweiz gibt es einen Engpass bei Rindfleisch, daher ist niederösterreichisches Rindfleisch derzeit dort besonders beliebt - mehr dazu lesen Sie hier.

Erneut Drogenlenkerin mit Kind gestoppt: In Baden ist am 2. August eine 33-Jährige unter Drogeneinfluss und mit einem ungesicherten Fünfjährigen auf dem Beifahrersitz gestoppt worden. Erst am Tag davor war in St. Pölten eine Drogenlenkerin mit ihrem Kind im Auto unterwegs - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der September 2016

Zug verliert Tür: Westbahnstrecke blockiert: Die Westbahnstrecke im Abschnitt Wien - St. Pölten ist am 23. September blockiert gewesen. Ein ICE mit 300 Passagieren an Bord hatte eine von einem anderen Zug verlorene Tür überfahren und war steckengeblieben - mehr dazu lesen Sie hier.

ICE nach Panne evakuiert Bei Rassing musste ein ICE-Schnellzug evakuiert werden. 300 Fahrgäste wurden über einen Notausgang aus dem Tunnel gebracht.

Neue CT-Akuttermine für Krebspatienten: Ab 3. Oktober wird es Akuttermine für Krebspatienten geben, die dringend auf eine Untersuchung mittels Computertomographie warten. Die Termine werden aus einem speziellen Kontingent zur Verfügung gestellt - mehr dazu lesen Sie hier.

Franz-Josefs-Bahn soll „zukunftsfit“ werden: Ein Ausbau in drei Phasen ist das Ergebnis einer Studie zur Attraktivierung der Franz-Josefs-Bahn. „Ziel ist, die Franz-Josefs-Bahn ‚zukunftsfit‘ zu machen“, so der für öffentlichen Verkehr zuständige Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der Oktober 2016

Zugsunfall: Waggons 20 Minuten lang führerlos: Bei dem Zugsunfall in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) am 19. Oktober, bei dem zwölf Menschen zum Teil schwer verletzt wurden, dürften Güterwaggons ungefähr 20 Minuten lang führerlos unterwegs gewesen sein, ehe sie in den Regionalzug geprallt sind - mehr dazu lesen Sie hier.

Fünf Güterwaggons krachen in Zug Zwölf Verletzte, vier davon schwer, eines der Opfer musste reanimiert werden: Das ist die Bilanz des Zugsunglücks bei Wieselburg.

Niederösterreich kämpft weiter gegen Dukovany: Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) hat am 17. Oktober beim EU-Ministerrat dem tschechischen Umweltminister Richard Brabec eine Petition mit 81.000 Unterschriften gegen den Ausbau des Atomkraftwerks Dukovany übergeben - mehr dazu lesen Sie hier.

Neuer Superintendent in Amt eingeführt: Mit einer feierlichen Zeremonie wurde am 15. Oktober Lars Müller-Marienburg als neuer Superintendent der Evangelischen Kirche in Niederösterreich ins Amt eingeführt. Superintendent sei kein Amt, sondern ein Ruf, betonte er in seiner Predigt - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der November 2016

Landtag: Mindestsicherung neu beschlossen: Im Landtag ist am 17. November die Novelle des Mindestsicherungsgesetzes beschlossen worden. Diese beinhaltet u. a. eine Deckelung von 1.500 Euro und eine „BMS light“. Die Änderungen gelten ab 1. Jänner 2017 - mehr dazu lesen Sie hier.

Mordverdacht: Stark verweste Leiche gefunden: Bei Waidhofen an der Thaya hat am 1. November der Forstarbeiter Patrick Winkelhofer eine stark verweste Leiche entdeckt. Laut Polizei dürfte die Leiche dort schon vor mehr als einem Jahr abgelegt worden sein - mehr dazu lesen Sie hier.

Waldarbeiter entdeckt Leiche Für die Polizei deutet alles auf ein Verbrechen hin: Die stark verweste Leiche war in mehrere Müllsäcke und einen Schlafsack eingepackt.

In Mistkübel abgelegtes Baby gestorben: Auf dem Flughafen Schwechat hat ein Putztrupp in der Nacht auf den 10. November ein Baby in einem Mistkübel entdeckt. Abgelegt hatte es eine 27-jährige Frau, die das Kind auf einer Toilette zur Welt gebracht hatte. Das Baby verstarb nun - mehr dazu lesen Sie hier.

Das war der Dezember 2016

Bezirk Wien-Umgebung bald Geschichte: Der Bezirk Wien-Umgebung ist zu Beginn des Jahres 2017 Geschichte. Die Bezirkshauptmannschaft in Klosterneuburg wird aufgelöst, und insgesamt 21 Gemeinden werden anderen Bezirken zugeteilt - mehr dazu lesen Sie hier.

Ein Kapitel Landesgeschichte geht zu Ende Der Bezirk St. Pölten streckt seine Fühler aus: Ab 1. Jänner reicht er bis zur Landesgrenze der Bundeshauptstadt Wien.

Frau erschoss eigene Familie und sich selbst: Eine Frau hat in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) offenbar ihre Mutter, ihren Bruder und ihre drei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren erschossen. Danach soll sie Suizid begangen haben. Die Hintergründe sind noch unklar - mehr dazu lesen Sie hier.

MedAustron: Behandlungen beginnen: Mit dem erfolgreichen Abschluss des Zertifizierungsverfahrens hat MedAustron die letzte Hürde am Weg zur Zulassung als Krebsbehandlungszentrum genommen. Patienten werden ab sofort behandelt - mehr dazu lesen Sie hier.

Reinhard Linke, noe.ORF.at